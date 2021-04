Tentata rapina in una gioielleria nel Cuneese, le prime immagini dopo la sparatoria – Video (Di giovedì 29 aprile 2021) Diffuse le prime immagini dopo la sparatoria che ha coinvolto un gioielliere di Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo, e tre rapinatori. Nel Video, l’intervento delle forze dell’ordine, con un uomo steso a terra, in mezzo alla strada. Due rapinatori, alla fine, sono stati uccisi. Un terzo è scappato. Sostieni ilfattoquotidiano.it: se credi nelle nostre battaglie, combatti con noi! Sostenere ilfattoquotidiano.it vuol dire due cose: permetterci di continuare a pubblicare un giornale online ricco di notizie e approfondimenti, gratuito per tutti. Ma anche essere parte attiva di una comunità e fare la propria parte per portare avanti insieme le battaglie in cui crediamo con idee, testimonianze e partecipazione. Il tuo contributo è fondamentale. ... Leggi su cityroma (Di giovedì 29 aprile 2021) Diffuse lelache ha coinvolto un gioielliere di Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo, e tretori. Nel, l’intervento delle forze dell’ordine, con un uomo steso a terra, in mezzo alla strada. Duetori, alla fine, sono stati uccisi. Un terzo è scappato. Sostieni ilfattoquotidiano.it: se credi nelle nostre battaglie, combatti con noi! Sostenere ilfattoquotidiano.it vuol dire due cose: permetterci di continuare a pubblicare un giornale online ricco di notizie e approfondimenti, gratuito per tutti. Ma anche essere parte attiva di una comunità e fare la propria parte per portare avanti insieme le battaglie in cui crediamo con idee, testimonianze e partecipazione. Il tuo contributo è fondamentale. ...

