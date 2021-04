Sir Alex Ferguson: «Il 7-1? capita poche volte, e su Francesco Totti…» (Di mercoledì 28 aprile 2021) In vista della semifinale di Europa League tra United e Roma ha parlato il grande ex Sir Alex Ferguson. Ecco le sue parole Il grande ex allenatore del Manchester United, prossimo avversario della Roma nella semifinale di Europa League, Sir Alex Ferguson ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole. PARTITA PERFETTA: «Ciascun giocatore propose la sua musica migliore e tutti insieme composero una sinfonia sublime. Chi dirige l’orchestra non può che restare incantato» SENSAZIONI: «Stavo vivendo una di quelle notti che capitano poche volte. Quando la squadra raggiunge quei livelli di perfezione per il manager è una soddisfazione enorme» TOTTI: «Mi piaceva tanto e avremmo voluto inserirlo nella nostra squadra, ma quando manifestammo l’interesse ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 aprile 2021) In vista della semifinale di Europa League tra United e Roma ha parlato il grande ex Sir. Ecco le sue parole Il grande ex allenatore del Manchester United, prossimo avversario della Roma nella semifinale di Europa League, Sirha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole. PARTITA PERFETTA: «Ciascun giocatore propose la sua musica migliore e tutti insieme composero una sinfonia sublime. Chi dirige l’orchestra non può che restare incantato» SENSAZIONI: «Stavo vivendo una di quelle notti cheno. Quando la squadra raggiunge quei livelli di perfezione per il manager è una soddisfazione enorme» TOTTI: «Mi piaceva tanto e avremmo voluto inserirlo nella nostra squadra, ma quando manifestammo l’interesse ...

