«Senza rimorso» il film | in streaming su Amazon l' action intimo di Sollima con Michael B Jordan Recensione

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Il nostro Stefano(Gomorra-la serie, Zero Zero Zero) sbarca ancora negli States dopo Soldado con. Questa volta il regista, figlio d’arte, si confronta con il personaggio letterario di John Kelly, nato dalla penna di Tom Clancy, dai cui romanzi sono stati tratti pellicole (e serie tv) incentrate sul più famoso Jack Ryan.: «Preferisco John Kelly a Jack Ryan»nell'(suPrime Video dal 30 aprile) si concentra invece sul soldato Kelly, interpretato da Michal B.(pure co-produttore del), meno approfondito sul grande e piccolo schermo, ma secondo il regista di Suburra «molto più interessante: Jack è un ...

Jordan è impegnato nella promozione del suo ultimo film intitolato, diretto dal regista italiano Stefano Sollima e tratto dal romanzo omonimo di Tom Clancy che, se non lo conoscete, ...Michael B. Jordan è una delle star più in vista a Hollywood degli ultimi anni. La sua ascesa è innegabile, sia come attore che come produttore. È inoltre pronto a fare il proprio esordio in qualità di ...