Resident Evil RE:Verse rinviato all’estate? (Di mercoledì 28 aprile 2021) Stando alcune mail inviate da Capcom, pare che Resident Evil RE:Verse, il comparto multiplayer dell’ottavo capitolo, sia stato rinviato all’estate Altro giro altro ritardo, giusto per proseguire il trend che vuole questo 2021 assai restio a rispettare le scadenze prese in precedenza. Protagonista in negativo, stavolta, potrebbe essere Resident Evil RE:Verse, il comparto multigiocatore dell’oramai imminente ottavo capitolo del franchise Capcom, che avrebbe dovuto debuttare assieme al nuovo episodio in uscita a brevissimo. Stando ad alcune mail inviata dalla casa di Osaka, difatti, sembra che l’add-on gratuito (per chi acquisterà Village) PvP sia stato rinviato all’estate. La notizia dell’ipotetico rinvio di ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 28 aprile 2021) Stando alcune mail inviate da Capcom, pare cheRE:, il comparto multiplayer dell’ottavo capitolo, sia statoAltro giro altro ritardo, giusto per proseguire il trend che vuole questo 2021 assai restio a rispettare le scadenze prese in precedenza. Protagonista in negativo, stavolta, potrebbe essereRE:, il comparto multigiocatore dell’oramai imminente ottavo capitolo del franchise Capcom, che avrebbe dovuto debuttare assieme al nuovo episodio in uscita a brevissimo. Stando ad alcune mail inviata dalla casa di Osaka, difatti, sembra che l’add-on gratuito (per chi acquisterà Village) PvP sia stato. La notizia dell’ipotetico rinvio di ...

Advertising

tohrnmail : btw semana que vem tem RESIDENT EVIL 8 VILLAGE SEI LA SO SEI QUE TO HYPADO - TechCorsair : RT @IGNitalia: #REVillage: arrivano le prime indiscrezioni sulla durata del gioco. - IGNitalia : #REVillage: arrivano le prime indiscrezioni sulla durata del gioco. - badtasteit : #ResidentEvilReVerse rimandato a questa estate? - IGNitalia : Capcom ha svelato che #ResidentEvil Re:Verse arriverà in estate: il multiplayer di Village non sarà presente al lan… -