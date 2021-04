Recovery | sit-in sindaci agrigentini P Chigi | ' Sicilia tagliata fuori da Pnrr'

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Adnkronos) - Sono venuti fino a Roma con la loro fascia tricolore, ora sono davanti a Palazzosperando "che qualcuno ci riceva e ascolti le nostre istanze". Sono idi tutta la provincia di Agrigento, ma parlano a nome dell'intera, "5 milioni di abitanti dimenticati dalplan", denunciano in coro. A raggiungerli la deputata di Fi Stefania Prestigiacomo. "Hanno ragione - dice - avevamo aspettative altissime sul, ma poi sentiamo dire che l'Alta velocità si ferma a Reggio Calabria, dunque la. Ho grandissimo rispetto e stima per il presidente Draghi, penso debba essere garante dell'unità del Paese, se l'alta velocità deve coprire anche il Sud, bè lanon può ...

...è stata la base su cui si è costruita la mobilitazione dei tre sindacati che hanno dato vita al... se si manifesteranno, gli auspicati effetti delPlan.L'organizzazione ambientalista italiana li ha raccontanti nel corso del- in che ha tenuto lo ... Occorre unPlan veramente ambizioso per fermare i cambiamenti climatici e ridisegnare il ...Roma, 28 apr. (Adnkronos) - Sono venuti fino a Roma con la loro fascia tricolore, ora sono davanti a Palazzo Chigi sperando ..." Agrigento non è fuori dall'Italia ": questo lo slogan utilizzato dai sindaci di 25 comuni della provincia che questa mattina a Roma, davanti a Palazzo ...