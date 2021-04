PlayStation Plus Maggio 2021: ecco i giochi gratis PS4 e PS5 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Maggio è oramai alle porte, e Sony ha finalmente svelato ufficialmente quali saranno i giochi destinati agli abbonati al PlayStation Plus Con una primavera oramai entrata nel vivo, ed un’estate che sta lentamente facendo capolino all’orizzonte, il tempo per videogiocare sembra essere sempre meno, ma Sony cerca di convincere in tutti i modi la propria utenza a rimanere incollata alle proprie console. E a contribuire a questo, oltre all’imminente Returnal, ci ha pensato la lista dei giochi PS4 e PS5 che in questo Maggio 2021 andranno a rimpolpare la line up riservata agli iscritti a PlayStation Plus. Come oramai consuetudine recente, il colosso nipponico sembra voler continuare a coccolare i propri abbonati, proponendo un gruppo di ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 28 aprile 2021)è oramai alle porte, e Sony ha finalmente svelato ufficialmente quali saranno idestinati agli abbonati alCon una primavera oramai entrata nel vivo, ed un’estate che sta lentamente facendo capolino all’orizzonte, il tempo per videogiocare sembra essere sempre meno, ma Sony cerca di convincere in tutti i modi la propria utenza a rimanere incollata alle proprie console. E a contribuire a questo, oltre all’imminente Returnal, ci ha pensato la lista deiPS4 e PS5 che in questoandranno a rimpolpare la line up riservata agli iscritti a. Come oramai consuetudine recente, il colosso nipponico sembra voler continuare a coccolare i propri abbonati, proponendo un gruppo di ...

Advertising

GGalaxyit : Playstation Plus: i giochi gratuiti di maggio 2021. #PlayStation #playstationnetwork #PlayStation5… - Imperator_98 : RT @PlayStationIT: Affronta la battaglia, sopravvivi nel Pacifico e fai a sportellate con la concorrenza. Battlefield V, Stranded Deep e la… - Stay_Nerd : PlayStation Plus: Annunciati i titoli gratuiti di Maggio 2021 - notizieoggi24 : PlayStation Plus, annunciati i giochi di maggio 2021. C’è Battlefield V - Dark__Shadows97 : RT @PlayStationIT: Affronta la battaglia, sopravvivi nel Pacifico e fai a sportellate con la concorrenza. Battlefield V, Stranded Deep e la… -