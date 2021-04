Pisa. Covid-19: in via Sempione targa e albero in memoria delle vittime della pandemia (Di mercoledì 28 aprile 2021) “In ricordo delle vittime dell’epidemia di Covid-19”, così è scritto nella targa scoperta questo pomeriggio nell’area verde di via Sempione dall’assessore alla sicurezza Giovanna Bonanno, e dall’assessore alla protezione civile, Raffaele Latrofa. Nei giorni scorsi, nella stessa area, era stato piantato un albero. L’iniziativa è nata su proposta e in collaborazione con il comitato di Quartiere di Porta Fiorentina e con l’associazione Sguardo di Vicinato. La cerimonia si è svolta oggi in quanto solo da pochi giorni è entrata in vigore la zona Gialla. «Una giornata commemorativa quella di oggi, occasione importante per ricordare le tante vittime di questa grave e drammatica pandemia dedicando loro una targa e un albero ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 28 aprile 2021) “In ricordodell’epidemia di-19”, così è scritto nellascoperta questo pomeriggio nell’area verde di viadall’assessore alla sicurezza Giovanna Bonanno, e dall’assessore alla protezione civile, Raffaele Latrofa. Nei giorni scorsi, nella stessa area, era stato piantato un. L’iniziativa è nata su proposta e in collaborazione con il comitato di Quartiere di Porta Fiorentina e con l’associazione Sguardo di Vicinato. La cerimonia si è svolta oggi in quanto solo da pochi giorni è entrata in vigore la zona Gialla. «Una giornata commemorativa quella di oggi, occasione importante per ricordare le tantedi questa grave e drammaticadedicando loro unae un...

