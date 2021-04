Per lui è una musa ma non sopporta come mastica, lei lo adora ma non sopporta che non voglia fare altro che cucire. Come finirà? (Di mercoledì 28 aprile 2021) È stato di parola. Ad oggi, anno 2021 dell’era Covid, Il filo nascosto di Paul Thomas Anderson – stasera su Iris alle 20.59 – è l’ultimo film di Daniel Day-Lewis. Niente progetti all’orizzonte. Può darsi che il ruolo del couturier londinese anni Cinquanta non sia stata l’uscita di scena auspicata dai più, che magari si aspettavano una prova più muscolare, invece è uno dei suoi ruoli migliori. Daniel Day Lewis: essere star senza sembrarlo guarda le foto Meno colossale di Lincoln e Il petroliere, ma se si cerca una personificazione della cosiddetta mascolinità tossica che non sia il solito stereotipo, il ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 28 aprile 2021) È stato di parola. Ad oggi, anno 2021 dell’era Covid, Il filo nascosto di Paul Thomas Anderson – stasera su Iris alle 20.59 – è l’ultimo film di Daniel Day-Lewis. Niente progetti all’orizzonte. Può darsi che il ruolo del couturier londinese anni Cinquanta non sia stata l’uscita di scena auspicata dai più, che magari si aspettavano una prova più muscolare, invece è uno dei suoi ruoli migliori. Daniel Day Lewis: essere star senza sembrarlo guarda le foto Meno colossale di Lincoln e Il petroliere, ma se si cerca una personificazione della cosiddetta mascolinità tossica che non sia il solito stereotipo, il ...

