“Ovunque tu sia…”. Il dolore di Massimo Boldi, il toccante messaggio sui social. E i fan si stringono intorno a lui (Di mercoledì 28 aprile 2021) Fa commuovere un pensiero scritto da Massimo Boldi in memoria della sua meravigliosa moglie: Maria Teresa Selo. Sui suoi canali social, l’attore ha dedicato un post alla donna, scomparsa nel 2004, a 47 anni, dopo aver combattuto con una lunga malattia per dieci anni. Boldi scrive: “Ovunque tu sia” e lo fa nella didascalia al post, dove allega una foto della donna. Per Massimo Boldi, lo abbiamo già raccontato tante volte, la perdita di Maria Teresa è stata atroce e dolorosissima. Come appunto abbiamo detto era il 2004 e la moglie Maria Teresa Selo aveva solo 47 anni quando se n’è andata a causa di una malattia incurabile contro cui lottava da tempo. Dal loro matrimonio, durato 30 anni, sono nati tre figli: Micaela, Manuela e Marta. E nonostante il passare degli anni, ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 28 aprile 2021) Fa commuovere un pensiero scritto dain memoria della sua meravigliosa moglie: Maria Teresa Selo. Sui suoi canali, l’attore ha dedicato un post alla donna, scomparsa nel 2004, a 47 anni, dopo aver combattuto con una lunga malattia per dieci anni.scrive: “tu sia” e lo fa nella didascalia al post, dove allega una foto della donna. Per, lo abbiamo già raccontato tante volte, la perdita di Maria Teresa è stata atroce e dolorosissima. Come appunto abbiamo detto era il 2004 e la moglie Maria Teresa Selo aveva solo 47 anni quando se n’è andata a causa di una malattia incurabile contro cui lottava da tempo. Dal loro matrimonio, durato 30 anni, sono nati tre figli: Micaela, Manuela e Marta. E nonostante il passare degli anni, ...

