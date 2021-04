Oggi è un altro giorno, Massimo Boldi commosso nel ricordare la moglie: «Mi colpì la sua semplicità» (Di mercoledì 28 aprile 2021) L’attore Massimo Boldi è stato ospite di Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone ogni pomeriggio su Rai 1. Tantissimi gli argomenti trattati nel corso della sua lunga intervista: dall’amore fino ad arrivare alla sua carriera cinematografica. In modo particolare, Massimo Boldi si è soffermato a parlare di sua moglie Maria Teresa Selo, scomparsa nel 2004 dopo una malattia incurabile durata dieci anni. L’attore ricordando la sua compagna si è lasciato andare alle lacrime: la commozione era palabile. Poche ore fa ha postato anche una foto di Maria su Instagram, un gesto romantico e malinconico al tempo stesso che ha ricevuto una marea di messaggi affettuosi dai suoi followers. Oggi è un altro ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 28 aprile 2021) L’attoreè stato ospite diè un, il programma condotto da Serena Bortone ogni pomeriggio su Rai 1. Tantissimi gli argomenti trattati nel corso della sua lunga intervista: dall’amore fino ad arrivare alla sua carriera cinematografica. In modo particolare,si è soffermato a parlare di suaMaria Teresa Selo, scomparsa nel 2004 dopo una malattia incurabile durata dieci anni. L’attore ricordando la sua compagna si è lasciato andare alle lacrime: la commozione era palabile. Poche ore fa ha postato anche una foto di Maria su Instagram, un gesto romantico e malinconico al tempo stesso che ha ricevuto una marea di messaggi affettuosi dai suoi followers.è un...

