Naughty Dog sta già lavorando a The Last of Us Part 3 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Esattamente cosi! Sembra che Naughty Dog sta già lavorando alla possibile realizzazione di The Last of Us Part 3 ed abbia già preparato la storia del sequel del capolavoro uscito lo scorso anno. Sulla possibilità di veder arrivare un The Last of Us: Parte 3 su PS5, il Game Director Neil Druckmann si era inizialmente espresso nel corso dell’autunno 2020, ma ora arrivano importanti aggiornamenti. Intervenuto di recente al format Script APart Podcast, il volto di Naughty Dog ha discusso principalmente del processo di scrittura di The Last of Us Parte 2, salvo poi lasciarsi andare ad una interessantissima anticipazione su di un possibile The Last of Us: Parte 3. “Non so quanto voglio ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 28 aprile 2021) Esattamente cosi! Sembra cheDog sta giàalla possibile realizzazione di Theof Us3 ed abbia già preparato la storia del sequel del capolavoro uscito lo scorso anno. Sulla possibilità di veder arrivare un Theof Us:e 3 su PS5, il Game Director Neil Druckmann si era inizialmente espresso nel corso dell’autunno 2020, ma ora arrivano importanti aggiornamenti. Intervenuto di recente al format Script APodcast, il volto diDog ha discusso principalmente del processo di scrittura di Theof Use 2, salvo poi lasciarsi andare ad una interessantissima anticipazione su di un possibile Theof Us:e 3. “Non so quanto voglio ...

