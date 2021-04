Marco Eletti | scrittore di gialli | ha tentato di distruggere le prove credendo di averla vinta su Polizia e magistrati

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Marco Eletti

Resta in carcere, il 33enne accusato di omicidio nei confronti del padre Paolo e del tentato omicidio della madre Sabrina Guidetti, avvenuto sabato a San Martino in Rio, nella Bassa in provincia di Reggio ...Si è avvalso della facoltà di non rispondere, il 33enne accusato di omicidio nei confronti del padre Paolo e del tentato omicidio della madre Sabrina Guidetti, avvenuto sabato a San Martino in Rio , nella Bassa in provincia di ...Resta in carcere Marco Eletti, il 33enne accusato di omicidio nei confronti del padre Paolo e del tentato omicidio della madre Sabrina Guidetti, avvenuto sabato a San Martino in Rio, nella Bassa in pr ...Il 33enne accusato di omicidio del padre Padre e di tentato omicidio della madre Sabrina Guidetti è detenuto a Modena: il gip deciderà nelle prossime ore se convalidare l’arresto ...