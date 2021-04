Marco e Elisa Wong: ri-generazioni a confronto. (Di mercoledì 28 aprile 2021) Due anime legate da diversi punti in comune: la doppia cultura, cinese d’origine e italiana; l’attenzione per la politica e per il sociale; la passione per l’arte e la cultura. Ma soprattutto legati dall’amore di padre e figlia. Sto parlando di Marco ed Elisa Wong. Lui massimo rappresentante dei cinesi in Italia, ora anche esponente politico per un partito italiano; da sempre abile giornalista e scrittore. In questi giorni presenta sul mercato la sua nuova graphic novel “Mei Lin la campionessa del ping pong”. Lei giovane, già laureata in economia, oggi sul trampolino di lancio nel mondo del cinema con la partecipazione nella serie di Netflix “Zero”, ambientata nella periferia di Milano. Marco e Elisa Wong non si sono mai fermati d’avanti a nulla e i grandi risultati lo ... Leggi su distantimaunite (Di mercoledì 28 aprile 2021) Due anime legate da diversi punti in comune: la doppia cultura, cinese d’origine e italiana; l’attenzione per la politica e per il sociale; la passione per l’arte e la cultura. Ma soprattutto legati dall’amore di padre e figlia. Sto parlando died. Lui massimo rappresentante dei cinesi in Italia, ora anche esponente politico per un partito italiano; da sempre abile giornalista e scrittore. In questi giorni presenta sul mercato la sua nuova graphic novel “Mei Lin la campionessa del ping pong”. Lei giovane, già laureata in economia, oggi sul trampolino di lancio nel mondo del cinema con la partecipazione nella serie di Netflix “Zero”, ambientata nella periferia di Milano.non si sono mai fermati d’avanti a nulla e i grandi risultati lo ...

