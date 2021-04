Maneskin | Victoria compie 21 anni | cosa non sapete sulla “rock’n’roll lady”

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Buon compleanno! La bassista dei21. Eccononmusicista vincitrice dell’ultima edizione di SanremoDe Angelis è una delle musiciste più in… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Ilenia Abbondanza su BlogLive.it.

Fervono i preparativi anche per gli italiani, che quest'anno saranno rappresentati dalla giovanissima band dei. Il gruppo romano, capitanato da Damiano David, conDe Angelis, Thomas ...Damiano,, Ethan e Thomas ha nno cantato 'Zitti e buoni', il brano con cui ha nno vinto il Festival di Sanremo e con cui sono appunto in gara all'Eurovision. La loro esibizione è stata ...Buon compleanno Victoria! La bassista dei Maneskin compie 21 anni. Ecco cosa non sapete sulla musicista vincitrice dell'ultima edizione di Sanremo ...Nel giro di cinque anni Damiano David, Victoria De Angelis (che nella giornata di oggi compie 21 anni), Thomas Raggi e Ethan Torchio sono passati dal provare a fare musica insieme esibendosi di fronte ...