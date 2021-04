L'estintore che sembra un animale e di cui non potrai più fare a meno (Di mercoledì 28 aprile 2021) Vi ricordate la mitica scena Anplagghed di Aldo, Giovanni e Giacomo ambientata in una galleria d'arte moderna? Quella in cui si sbagliano scambiando un estintore per un'opera esposta? O l'episodio di Sex and The City nel quale un famoso attore entra nella galleria di Charlotte e cerca di fare il figo commentando quella che pensa sia una scultura contemporanea e invece è davvero un estintore (e lei cerca di mettere una pezza al momento imbarazzante, dicendogli che spesso i visitatori si sbagliano e che potrebbe portarlo a casa e farlo passare per un Jeff Koons?). Bene, ora sono arrivati degli estintori domestici decisamente diversi da quelli classici e che vi faranno fare un figurone con gli ospiti e che diventeranno parte integrante dell'arredamento della vostra casa. Extingua, nuovo brand italiano dell’azienda Keepup ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 28 aprile 2021) Vi ricordate la mitica scena Anplagghed di Aldo, Giovanni e Giacomo ambientata in una galleria d'arte moderna? Quella in cui si sbagliano scambiando unper un'opera esposta? O l'episodio di Sex and The City nel quale un famoso attore entra nella galleria di Charlotte e cerca diil figo commentando quella che pensa sia una scultura contemporanea e invece è davvero un(e lei cerca di mettere una pezza al momento imbarazzante, dicendogli che spesso i visitatori si sbagliano e che potrebbe portarlo a casa e farlo passare per un Jeff Koons?). Bene, ora sono arrivati degli estintori domestici decisamente diversi da quelli classici e che vi farannoun figurone con gli ospiti e che diventeranno parte integrante dell'arredamento della vostra casa. Extingua, nuovo brand italiano dell’azienda Keepup ...

Advertising

osporconatore : @il_Maggiore @Talkin_Hawkin @catlatorre @paglialunga00 Ci siamo rifatti alla Diaz ??????e al tuo amichetto genio che p… - stoavvelenato : madre mia che fumata qualcuno porti un estintore presto - doolinman : @MGrecoMD @nopassvacc Sicuro per abbassare la febbre ...fenomeno ! TI faccio qs banalissimo esempio che forse la tu… - letiziagherga : Il giorno che smetterò di mettere acqua sull’olio bollente in padella sarà il giorno in cui potrò vivere da sola senza un’estintore - fremebonda : @greygooseonice Ovviamente volevo dire estintore, figurati che delirio con l’idrante -

Ultime Notizie dalla rete : estintore che Savignano, vigilanza privata contro i vandali del bus È anche capitato che le botole, che pesano una quindicina di chili, dopo esser state manomesse siano cadute in strada durante la marcia. Nell'ultima bravata dei vandali l'estintore anziché essere ...

Pioli was on fire . Le primavere di Stefano sono da estintore ...atletica? Magari semplici coincidenze? Quel che è certo è che sia nello spogliatoio che per le strade della Milano rossonera l'aria è cambiata. Pioli was on fire, ma ora serve l'estintore.

L'estintore che sembra un animale e di cui non potrai più fare a meno GQ Italia Politeama "Verdi" Fiamme al cantiere Fiamme rosse e guizzanti, fumo nero e denso e un odore pungente che in pochi istanti ha invaso il cuore del centro storico. In questo modo si sono svegliati ieri diversi abitanti di piazza Farini. Il ...

La banda in fuga aveva lanciato gli estintori contro i carabinieri SAGRADO La serata fatale alla banda dell’Eurospin è stata quella del 25 marzo, il giorno dopo la “spaccata” al supermercato caprivese. Nel tardo pomeriggio di quel giorno, sospettando che i malviventi ...

È anche capitatole botole,pesano una quindicina di chili, dopo esser state manomesse siano cadute in strada durante la marcia. Nell'ultima bravata dei vandali l'anziché essere ......atletica? Magari semplici coincidenze? Quelè certo èsia nello spogliatoioper le strade della Milano rossonera l'aria è cambiata. Pioli was on fire, ma ora serve l'Fiamme rosse e guizzanti, fumo nero e denso e un odore pungente che in pochi istanti ha invaso il cuore del centro storico. In questo modo si sono svegliati ieri diversi abitanti di piazza Farini. Il ...SAGRADO La serata fatale alla banda dell’Eurospin è stata quella del 25 marzo, il giorno dopo la “spaccata” al supermercato caprivese. Nel tardo pomeriggio di quel giorno, sospettando che i malviventi ...