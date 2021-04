La Città di Leonardo, un nuovo modo per vivere la comunità (Di mercoledì 28 aprile 2021) Al Parco Astronomico “La Torre del Sole” di Brembate di Sopra, sabato 24 aprile è stato presentato il progetto Città di Leonardo – promosso dal Comune di Brembate di Sopra, Fondazione Engim e Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro – ha restituito ai soggetti coinvolti nelle prime interlocuzioni, spunti e suggestioni emersi dall’incontro e dal dialogo sul territorio avvenuto negli scorsi mesi. L’incontro ha visto la partecipazione di diverse realtà del territorio dell’isola bergamasca e non solo (Centro Servizi per il Volontariato, Circolo Acli Prezzate, Cooperativa Alchimia, Cooperativa il Segno, Cooperativa Lavorare Insieme, Cooperativa Pugno Aperto, Ecoisola, Impresa Roncelli Costruzioni, Impresa Vanoncini, Parrocchia di Brembate di Sopra, Parrocchia di Valbrembo, Scuola Edile di Bergamo, Unigens). Città di Leonardo ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 28 aprile 2021) Al Parco Astronomico “La Torre del Sole” di Brembate di Sopra, sabato 24 aprile è stato presentato il progettodi– promosso dal Comune di Brembate di Sopra, Fondazione Engim e Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro – ha restituito ai soggetti coinvolti nelle prime interlocuzioni, spunti e suggestioni emersi dall’incontro e dal dialogo sul territorio avvenuto negli scorsi mesi. L’incontro ha visto la partecipazione di diverse realtà del territorio dell’isola bergamasca e non solo (Centro Servizi per il Volontariato, Circolo Acli Prezzate, Cooperativa Alchimia, Cooperativa il Segno, Cooperativa Lavorare Insieme, Cooperativa Pugno Aperto, Ecoisola, Impresa Roncelli Costruzioni, Impresa Vanoncini, Parrocchia di Brembate di Sopra, Parrocchia di Valbrembo, Scuola Edile di Bergamo, Unigens).di...

Ultime Notizie dalla rete : Città Leonardo Leonardo Fabbri, la star del peso al Meeting Città di Savona ...martellista cubana Yipsi Moreno nel 2003) e come da tradizione il 10° Meeting internazionale Città ... per la prima tappa del prestigioso circuito Area Permit di European Athletics, l'azzurro Leonardo ...

Stagione balneare al via il 1° maggio, Pesciatini: 'Pronti ad accogliere in sicurezza i turisti' Il via alla stagione è stato annunciato dall'assessore regionale Leonardo Marras che ha ... Unitamente a questo, è positivo che le riaperture riguardino anche i più importanti musei della città, dal ...

