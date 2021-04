La carica di Theo Hernandez | “Si può cadere | ma rialzarsi è obbligatorio!”

Advertising

PianetaMilan : Theo non ci sta e vuole reagire ???? Ecco il suo post social ? - calciomercatoit : ????#Milan, la carica di #TheoHernandez sui social: “Cadere è permesso, alzarsi è obbligatorio!' - notizie_milan : Theo Hernandez carica il gruppo: “Alzarsi è obbligatorio” - _magnopaolo_ : @ACMDuivel Ma infatti. Sono scoppiati mentalmente. La prova ce l'ho avuta in Milan-Samp. Dopo il goal dell'1-1 so… -

Ultime Notizie dalla rete : carica Theo

TUTTO mercato WEB

Dopo il crollo dell'Olimpico contro la Lazio il Milan è rimasto impelagato nella lotta al quarto posto.Hernandez lancia un messaggio sui social Il Milan dopo una prima metà di stagione da incorniciare ha bruscamente frenato il proprio ritmo, tanto da finire addirittura momentaneamente fuori dalle ...... nessun problema per il giocatore rossonero 38' gioco fermo, a terraHernandez dopo uno scontro con Reina in area. Il difensore ha commessosul portiere nel tentativo di raccogliere un ...Dopo il crollo dell'Olimpico contro la Lazio il Milan è rimasto impelagato nella lotta Champions. Theo Hernandez lancia un messaggio ...Le formazioni ufficiali di Lazio-Milan, match valido per la 33° giornata di Serie A e in programma stasera alla 20.45 ...