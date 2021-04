Intesa Sanpaolo, Cascella: le persone sono l’asset principale dell’istituto (Di mercoledì 28 aprile 2021) (Teleborsa) – Roberto Cascella, Group Head People Management and HR Transformation Intesa Sanpaolo ha commentato il primo posto dell’istituto di credito nella classifica pubblicata dal LinkedIn “Top Companies 2021: le 25 aziende dove sviluppare la tua carriera in Italia”. “sono veramente contento del risultato ottenuto nella LinkedIn Top Companies 2021 – ha detto Cascella – Le persone sono l’asset principale di Intesa Sanpaolo: non sono parole, ma un programma di lavoro preciso e intenso che da anni concentra attenzione e investimenti sulla crescita di ogni persona che lavora in Intesa Sanpaolo e sul suo benessere. Siamo tra i primi ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 28 aprile 2021) (Teleborsa) – Roberto, Group Head People Management and HR Transformationha commentato il primo postodi credito nella classifica pubblicata dal LinkedIn “Top Companies 2021: le 25 aziende dove sviluppare la tua carriera in Italia”. “veramente contento del risultato ottenuto nella LinkedIn Top Companies 2021 – ha detto– Ledi: nonparole, ma un programma di lavoro preciso e intenso che da anni concentra attenzione e investimenti sulla crescita di ogni persona che lavora ine sul suo benessere. Siamo tra i primi ...

