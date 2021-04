Il team di Valentino Rossi in MotoGP dal 2022 (Di mercoledì 28 aprile 2021) . Trovato un accordo con un gruppo saudita. ROMA – . Dopo aver visto svanire l’ingresso in questo 2021, VR46 si prepara a fare il suo ingresso nella classe regina. Una grande chance per il Dottore che, appena appenderà il casco al chiodo, si occuperà a 360° della sua squadra, destinata a diventare un punto di riferimento del circus nei pRossimi anni. L’arrivo in MotoGP è stato possibile grazie all’accordo fino al 2026 con una holding dell’Arabia Sauida guidata dal principe Abdulaziz bin Abdullah Al Saud. Il comunicato L’annuncio è arrivato con un comunicato, riportato da La Repubblica: “Nel 2022 il VR46 team debutterà nella classe regina del Motomondiale assieme a Tanal Entertainment Sport&Media, con Saudi Aramco come nuovo main sponsor fino al 2026. In pista scenderà il nuovo Aramco Racing ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 28 aprile 2021) . Trovato un accordo con un gruppo saudita. ROMA – . Dopo aver visto svanire l’ingresso in questo 2021, VR46 si prepara a fare il suo ingresso nella classe regina. Una grande chance per il Dottore che, appena appenderà il casco al chiodo, si occuperà a 360° della sua squadra, destinata a diventare un punto di riferimento del circus nei pmi anni. L’arrivo inè stato possibile grazie all’accordo fino al 2026 con una holding dell’Arabia Sauida guidata dal principe Abdulaziz bin Abdullah Al Saud. Il comunicato L’annuncio è arrivato con un comunicato, riportato da La Repubblica: “Nelil VR46debutterà nella classe regina del Motomondiale assieme a Tanal Entertainment Sport&Media, con Saudi Aramco come nuovo main sponsor fino al 2026. In pista scenderà il nuovo Aramco Racing ...

