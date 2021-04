Il flauto magico edizione 1995 in onda su RAI 5

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Rai 5 propone la trasposizione teatrale di una favola bellissima, il Falutodi Mozart. Si tratta della versione messa in scena presso il Teatro alla Scala. A dirigere l’orchestra il grande Maestro Riccardo Muti con la regia di Roberto De Simone. Si tratta dello spettacolo che inaugurò la stagione scaligera nel. La trama Il, è una favola bellissima che si svolge in Egitto in un’ambientazione irrealistica. Il protagonista della storia è il principe Tamino che con l’aiuto del suo fedele Papageno, riesce a sbaragliare le forze del male e a riconogiungersi con l’amata Pamina. Cast Sul palco come cast troviamo Victoria Loukianetz, Matthias Holle, Paul Groves, Andrea Rost, Anthony Michaels-Moore. Regia tv di Tina Protasoni. L'articolo proviene da NonSolo.TV.

