Grinzane Cavour, tentano di rapinare una gioielleria: il proprietario spara ai banditi, due morti (Di mercoledì 28 aprile 2021) Due rapinatori sono morti dopo aver tentato di rapinare la gioielleria Mario a Gallo di Grinzane Cavour, vicino ad Alba nel cuneese. I banditi, in tutto tre, sono entrati armati, ma il titolare ha reagito e ha aperto il fuoco in strada di fronte al negozio, uccidendone due. Il terzo rapinatore, secondo le ricostruzioni, sarebbe riuscito a fuggire. La sparatoria è avvenuta intorno alle 18.30, in via Garibaldi, una delle più frequentate. L’oreficeria aveva già subito una rapina alcuni anni fa: il 22 maggio 2015 infatti il titolare, Mario Roggero, e le figlie vennero legati e chiusi in bagno dai rapinatori, che poi fuggirono con gioielli e orologi per un valore complessivo di circa 300 mila euro. L’allarme era stato dato dalle ragazze, riuscite a liberarsi: portati in ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 28 aprile 2021) Due rapinatori sonodopo aver tentato dilaMario a Gallo di, vicino ad Alba nel cuneese. I, in tutto tre, sono entrati armati, ma il titolare ha reagito e ha aperto il fuoco in strada di fronte al negozio, uccidendone due. Il terzo rapinatore, secondo le ricostruzioni, sarebbe riuscito a fuggire. Latoria è avvenuta intorno alle 18.30, in via Garibaldi, una delle più frequentate. L’oreficeria aveva già subito una rapina alcuni anni fa: il 22 maggio 2015 infatti il titolare, Mario Roggero, e le figlie vennero legati e chiusi in bagno dai rapinatori, che poi fuggirono con gioielli e orologi per un valore complessivo di circa 300 mila euro. L’allarme era stato dato dalle ragazze, riuscite a liberarsi: portati in ...

