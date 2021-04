Francia, arrestati sette ex terroristi delle Brigate Rosse. Fine dottrina Mitterand? (Di mercoledì 28 aprile 2021) La notizia era in qualche modo nell'aria. L'arresto questa mattina in Francia di sette ex brigatisti italiani che da anni vivevano nel paese transalpino materializza quanto paventato giorni fa in un appello di diversi intellettuali francesi. Il timore che con la presidenza Macron stesse definitivamente per chiudersi la stagione della cosiddetta "dottrina Mitterand", ovvero l'accoglienza data a ricercati per fatti di terrorismo in Italia, una misura che l'ex presidente aveva messo in pratica (ma che mai era stata tradotta in legge) per chiudere le ferite degli anni di piombo. Il 20 aprile, su Le Monde, era apparso questo appello di scrittori e intellettuali. Gli esuli politici italiani in Francia". L'appello invitava a non rimpatriare gli "esuli politici" italiani in Francia ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 28 aprile 2021) La notizia era in qualche modo nell'aria. L'arresto questa mattina indiex brigatisti italiani che da anni vivevano nel paese transalpino materializza quanto paventato giorni fa in un appello di diversi intellettuali francesi. Il timore che con la presidenza Macron stesse definitivamente per chiudersi la stagione della cosiddetta "", ovvero l'accoglienza data a ricercati per fatti di terrorismo in Italia, una misura che l'ex presidente aveva messo in pratica (ma che mai era stata tradotta in legge) per chiudere le ferite degli anni di piombo. Il 20 aprile, su Le Monde, era apparso questo appello di scrittori e intellettuali. Gli esuli politici italiani in". L'appello invitava a non rimpatriare gli "esuli politici" italiani in...

