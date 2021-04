Fiumicino | Montino | ‘Semaforo su via dell’Aeroporto non è una soluzione | va rimosso’

(Di mercoledì 28 aprile 2021) “Abbiamo già chiesto ad Anas di rimuovere il semaforo posizionato all’incrocio tra viae via Montgolfier che sta creando moltissimi disagi al traffico cittadino”. Lo dichiara il sindaco Esterino. “Capiamo che sia sempre necessario trovare soluzioni per i punti più critici della viabilità – prosegue il sindaco -. Ma quel semaforo non rientra tra queste. Ribadiamo, quindi, ad Anas di cercare un’alternativa più idonea per mettere in sicurezza quell’incrocio”. su Il Corriere della Città.

'Secondo il report della Asl Rm3 di ieri, in questo momento, il totale dei positivi in città è pari a 198'. Lo ...Per informazioni sulle attività del museo: https://www.museodelsaxofono.com/ .' Lo rende noto dal proprio profilo Facebook il Sindaco di Fiumicino Esterino Montino. Il primo cittadino del comune sul litorale romano fissa il calendario per dare il via alla stagione degli stabilimenti balneari. Si parte il 15 maggio ...