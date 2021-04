Firenze Rocks torna dal 16 al 19 giugno 2022

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 28 aprile 2021) I tempi non sono del tutto maturi per i grandi raduni, ne è un esempio Ligabue. Il suo tour ’30 Anni in un (nuovo) giorno alla Rcf Arena di Reggio Emilia, ovvero Campovolo, è rinviato dal 192021 al 4. Questo vale anche per. Quando tornerà il? Live Nation Italia annuncia che, il festival che dal 2017 ha riportatoal centro del panorama musicale internazionale, tornerà nell’estatee si terrà dal 16 al 19nella sua solita casa della Visarno Arena.-Live Nation Mai avremmo pensato di dover rimandare il nostro appuntamento non una, ma due volte. La ...