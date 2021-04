(Di mercoledì 28 aprile 2021) Quest’oggi è stata giornata di novità in F1, anche se non c’è l’effetto “sorpresa”. Mancavano, infatti, solo i crismi dell’ufficialità sul fatto che Silverstone (Gran Bretagna) sarà teatro della primadella storia della F1. Attraverso i canali social, il circuito britannico ha reso noto che nel weekend del GP di Gran Bretagna di quest’anno (16-18 luglio) assisteremo a questa gara di 100 chilometri che assegnerà punti ai primi tre classificati, andando poi a delineare ladiper la corsa prevista la domenica. Una rivoluzione del format che vedrà 60 minuti di prove libere prima dello svolgimento della qualifica al venerdì; il sabato ci sarà spazio per altri 60 minuti di libere in attesa della; domenica poi sarà il giorno della corsa. A pronunciarsi ...

Advertising

OA_Sport : #F1 Bernie Ecclestone: “Capisco l’idea delle Sprint Race, bene che la griglia di partenza invertita non ci sia” - FormulaPassion : #F1: l'opinione di Bernie #Ecclestone sulle Qualifiche Sprint del sabato - Antjh1981 : @prodnose Flavio Briatore/ Bernie Ecclestone hybrid!! #F1 - JenzerSimulado : RT @F2Simulada: Resultados qualy: Lukas Vettel Carlos Garcia Sebastian Recio Eric Anton Mai Webber Pipa Bertolo Luca Bersani Bernie Ecclest… - F2Simulada : Resultados qualy: Lukas Vettel Carlos Garcia Sebastian Recio Eric Anton Mai Webber Pipa Bertolo Luca Bersani Bernie… -

Ultime Notizie dalla rete : Bernie Ecclestone

OA Sport

Ne parlai con, gli dissi che così avremmo perso il gusto della pole position dura e pura: come fai a esaltarti se non sai se il tizio che fa il giro più veloce al sabato aveva ..., a capo della massima categoria dell'automobilismo per quasi quattro decenni, si è mostrato possibilista sulle chance di successo della corsa sprint di 100 km: ' Suppongo che i ...Quest'oggi è stata giornata di novità in F1, anche se non c'è l'effetto "sorpresa". Mancavano, infatti, solo i crismi dell'ufficialità sul fatto che Silverstone (Gran Bretagna) sarà teatro della prima ...Quest'oggi è stata giornata di novità in F1, anche se non c'è l'effetto "sorpresa". Mancavano, infatti, solo i crismi dell'ufficialità sul fatto che Silverstone (Gran Bretagna) sarà teatro della prima ...