Eutanasia, confermata in appello l'assoluzione per Mina Welby e Marco Cappato (Di mercoledì 28 aprile 2021) confermata la sentenza di primo grado per l'accusa di aiuto al suicidio di Davide Trentini, malato di Sla deceduto in Svizzera nel 2017 Leggi su rainews (Di mercoledì 28 aprile 2021)la sentenza di primo grado per l'accusa di aiuto al suicidio di Davide Trentini, malato di Sla deceduto in Svizzera nel 2017

Advertising

RaiNews : #Eutanasia, confermata in appello l'assoluzione di Mina Welby e Marco Cappato, copresidente e tesoriere dell'associ… - davideracconta : Le buone notizie. - messveneto : Eutanasia, confermata in Appello l’assoluzione di Marco Cappato e Mina Welby: Tesoriere e co-presidente dell'Associ… - bradipoinside : RT @RaiNews: #Eutanasia, confermata in appello l'assoluzione di Mina Welby e Marco Cappato, copresidente e tesoriere dell'associazione Luca… - vaky79 : RT @RaiNews: #Eutanasia, confermata in appello l'assoluzione di Mina Welby e Marco Cappato, copresidente e tesoriere dell'associazione Luca… -