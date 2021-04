Esame farsa Saurez | Agnelli cade dalle nuvole | “Non sapevo nulla | gestisce Paratici”

(Di mercoledì 28 aprile 2021) L’si Luis Suarez è ancora un caso aperto. Oggi la procura di Perugia, guidata da Raffaele Cantone, ha visto l’arrivo del presidente Andreache ha negato di avere avuto informazioni sulla trattativa di mercato tra la Juventus e Luis Suarez. Il patron bianconero ha fatto sapere di aver saputo tutto dai “giornali” e che la vicenda veniva trattata in prima persona “da Fabio“. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera sul verbale della testimonianza di(non indagato ndr)ha negato ogni coinvolgimento. Il presidente della Juventus ha detto: “ha ampia delega nei limiti del budget assegnato. A lui compete la scelta in relazione all’ingaggio dei calciatori. Naturalmente mi informa in modo occasionale e ...

Advertising

Corriere : L’esame-farsa di Suarez, chiuse le indagini. Accuse anche all’avvocato della Juve - ilpopolano : Blog Post: AGNELLI SULL'ESAME FARSA DI LUIS SUAREZ - - mtgtzu : In questo circo sempre più scolorito, rimangono soltanto i clown. Esame farsa Suarez, il verbale di Agnelli: «Fece… - morenoAlmare : Esame farsa Suarez, il verbale di Agnelli: «Fece tutto il dg della Juventus Paratici» - infoitsport : Farsa Suarez, Agnelli: “Si è proposto lui con un sms. Esame? Ho saputo dai giornali” -

Ultime Notizie dalla rete : Esame farsa

... così il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, sentito dai pm di Perugia come testimone nell'ambito dell'inchiesta sull'" d'Italiano sostenuto dal calciatore all'Università per ...Venni a sapere dell'dai giornali ". Queste le parole del presidente della Juve Andrea Agnelli , sentito dai pm di Perugia come testimone nell'ambito dell'inchiesta sull'" d'italiano sostenuto da Luis Suarez all'Università per Stranieri del capoluogo umbro. Il numero uno bianconero ha inoltre riferito di aver appreso dal vice Nedved che l'allora bomber del ...Il presidente della Juventus Andrea Agnelli ha raccontato di aver saputo “ dai giornali ” dell’esame per la conoscenza dell’italiano sostenuto da Luis Suarez all’Università per Stranieri di Perugia. D ...Il presidente della Juventus Andrea Agnelli venne a sapere ” dai giornali” dell’esame per la conoscenza dell’italiano sostenuto da Luis ...