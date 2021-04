Eredità di Mr. Samsung: c’è un problema da 12 miliardi di dollari… (Di mercoledì 28 aprile 2021) Sta facendo discutere la vicenda con protagonista la famiglia Lee, erede del miliardario fondatore di Samsung Lee Kun-hee. L’imprenditore è morto lo scorso 25 ottobre lasciando ovviamente una mega fortuna ai suoi eredi, ma questi, per entrarne in possesso, dovranno versare nelle casse del governo della Sud Corea, una cifra inimmaginabile. Samsung e il problema Eredità: i dettagli (Foto Repubblica)Le indiscrezioni circolanti raccontano infatti di ben 12 miliardi di dollari in sole tasse. Tutta colpa, come rileva l’Ocse, della tassazione sulle successioni, visto che la Corea del Sud è il paese al mondo dove tale imposta è la più alta in assoluto, pari a circa il 60% del patrimonio che deve essere ereditato. Tenendo conto che Lee ha lasciato circa 20 miliardi di dollari, è subito fatto il ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 28 aprile 2021) Sta facendo discutere la vicenda con protagonista la famiglia Lee, erede del miliardario fondatore diLee Kun-hee. L’imprenditore è morto lo scorso 25 ottobre lasciando ovviamente una mega fortuna ai suoi eredi, ma questi, per entrarne in possesso, dovranno versare nelle casse del governo della Sud Corea, una cifra inimmaginabile.e il: i dettagli (Foto Repubblica)Le indiscrezioni circolanti raccontano infatti di ben 12di dollari in sole tasse. Tutta colpa, come rileva l’Ocse, della tassazione sulle successioni, visto che la Corea del Sud è il paese al mondo dove tale imposta è la più alta in assoluto, pari a circa il 60% del patrimonio che deve essere ereditato. Tenendo conto che Lee ha lasciato circa 20di dollari, è subito fatto il ...

