Enrico Ruggeri va in serie D, ingaggiato dal Sona (Di mercoledì 28 aprile 2021) VERONA - Dai palchi musicali, alla Nazionale Cantanti, ai campi di calcio di serie D, Enrico Ruggeri ha firmato come giocatore per il Sona , formazione veronese già nota per avere ingaggiato Maicon , ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 28 aprile 2021) VERONA - Dai palchi musicali, alla Nazionale Cantanti, ai campi di calcio diD,ha firmato come giocatore per il, formazione veronese già nota per avereMaicon , ...

Advertising

enricoruggeri : Mi porto dentro questo momento, onorato per aver cantato con lei. Intelligenza, classe, passione, cultura, carisma.… - alilanza79 : RT @Gazzetta_it: #SerieD. Il #Sona tessera Enrico #Ruggeri: 'Sono un fantasista, qui per giocare con #Maicon' - sportli26181512 : Il Sona tessera Enrico Ruggeri: 'Sono un fantasista, qui per giocare con Maicon': Il Sona tessera Enrico Ruggeri: '… - sportli26181512 : Serie D: Enrico Ruggeri ingaggiato dal Sona, giocherà con Maicon: Enrico Ruggeri e il calcio, legame sempre più str… - sportli26181512 : Enrico Ruggeri va in serie D, ingaggiato dal Sona: Il popolare cantante giocherà nella stessa squadra dell'ex Inter… -