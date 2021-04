Enrico Ruggeri diventa calciatore | arriva la firma con il Sona

(Di mercoledì 28 aprile 2021)da cantante a. E’ta lacon il, un club che disputa il campionato di Serie D. E’ la stessa squadra di Maicon, l’ex Inter che ha deciso di sposare un nuovo progetto. Il cantante è sbarcato oggi in città, il benvenuto èto dal presidente, Paolo Pradella, dal sindaco Gianluigi Mazzi e dall’assessore Gianfranco Dalla Valentina. “Sono un fantasista e gioco dietro alle punte. Se sono qui non è mistero, il presidente mi ha invitato ed io ho accettato con entusiasmo questa nuova avventura, confortato anche dal fatto che c’è Maicon, che si trova perfettamente a suo agio nell’ambiente delCalcio”. Juventus, il ritorno di Allegri è sempre più probabile: Cristiano Ronaldo si può sacrificare, come sarebbe ...

Enrico Ruggeri, all'età di 63 anni, è diventato un calciatore a tutti gli effetti, ingaggiato da una squadra vera e propria. Il Sona, club dell'omonimo comune in provincia di Verona, infatti, ha firmato come giocatore per il Sona, formazione veronese già nota per avere ingaggiato Maicon, il terzino brasiliano dell'Inter del 'Triplete'. Il cantante è sbarcato oggi a Sona. Enrico Ruggeri al Sona Calcio. "Sono un fantasista, pronto a giocare dietro le punte"