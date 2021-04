Covid | Malpezzi | ' su coprifuoco decisione presa da tempi | tagliando su base dati'

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr (Adnkronos) - "Basta con le polemiche strumentali e propagandistiche sul. Ieri è stata ribadita la linea adottata già nei giorni scorsi dal premier Draghi e da tutto il governo: a due settimane dalla riaperture si farà une si modificheranno le misure inal quadro epidemiologico. E questa è unacollegiale chiara e lineare. Non si deve creare confusione tra i cittadini con discussioni pretestuose”. Lo ha detto la presidente dei senatori del Pd Simonanel suo intervento in aula durante la discussione sulle mozioni di sfiducia al ministro della Salute Roberto Speranza.

Così la presidente dei senatori del Pd Simona... con l'astensione dei ministri leghisti sul nuovo decretoche stabilisce la road map delle ... aggiunge l'omologa al Senato, Simona. "Raccogliere firme, come sta facendo Salvini, contro ...Roma, 28 apr (Adnkronos) - "Basta con le polemiche strumentali e propagandistiche sul coprifuoco. Ieri è stata ribadita la linea adottata già nei giorni scorsi dal premier Draghi e da tutto il governo ...Roma, 28 apr (Adnkronos) - "Deve essere chiaro a tutti che mettere in discussione il Ministro Speranza in una fase così complessa significa voler scientificamente indebolire l'azione dell'esecutivo".