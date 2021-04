Cingolani spiega i numeri e i progetti della transizione ecologica (Di mercoledì 28 aprile 2021) «Il nome Recovery Plan dà l’idea che stiamo mettendo una toppa a qualcosa che è andato storto. Preferisco Next Generation Eu e vorrei che agli italiani arrivasse un altro tipo di messaggio: questo è un progetto più ambizioso della semplice ripresa post pandemia, vuole impostare il futuro del Paese per le generazioni a venire». Dopo settimane di silenzio, il ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani racconta a Repubblica in cosa consisterà la «rivoluzione verde» indicata nel documento: stop al carbone il prima possibile, boom di energia prodotta da rinnovabili nei prossimi dieci anni fino a oltre il 70% del fabbisogno nazionale di elettricità, sì al gas naturale come misura tampone fino alla totale autonomia dai combustibili fossili, no ai termovalorizzatori per il trattamento dei rifiuti, ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 28 aprile 2021) «Il nome Recovery Plan dà l’idea che stiamo mettendo una toppa a qualcosa che è andato storto. Preferisco Next Generation Eu e vorrei che agli italiani arrivasse un altro tipo di messaggio: questo è un progetto più ambiziososemplice ripresa post pandemia, vuole impostare il futuro del Paese per le generazioni a venire». Dopo settimane di silenzio, il ministroRobertoracconta a Repubblica in cosa consisterà la «rivoluzione verde» indicata nel documento: stop al carbone il prima possibile, boom di energia prodotta da rinnovabili nei prossimi dieci anni fino a oltre il 70% del fabbisogno nazionale di elettricità, sì al gas naturale come misura tampone fino alla totale autonomia dai combustibili fossili, no ai termovalorizzatori per il trattamento dei rifiuti, ...

