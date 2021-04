Alitalia, protesta a Palazzo Chigi: hostess con catene ai polsi (Di mercoledì 28 aprile 2021) Arriva sotto Palazzo Chigi la protesta dei dipendenti di Alitalia contro il piano Ita. Al grido di ‘Alitalia non si tocca’, il corteo, partito questa mattina, è arrivato in via del Corso per fermarsi all’altezza della sede del governo. Polizia schierata, ma al momento non si registrano momenti di tensione. Tra i manifestanti figurano molte hostess in divisa ma con le catene ai polsi in segno di protesta. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 28 aprile 2021) Arriva sottoladei dipendenti dicontro il piano Ita. Al grido di ‘non si tocca’, il corteo, partito questa mattina, è arrivato in via del Corso per fermarsi all’altezza della sede del governo. Polizia schierata, ma al momento non si registrano momenti di tensione. Tra i manifestanti figurano moltein divisa ma con leaiin segno di. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

LaPresse_news : Roma, manifestazione lavoratori Alitalia: tafferugli con la polizia - IamBerry29 : Quindi ricapitoliamo: Ambulanti ammassati sul GRA per protesta. Dipendenti Alitalia ammassati di fronte a Palazzo C… - kolemicos : RT @GiancarloDeRisi: Tensioni tra polizia e i lavoratori Alitalia in protesta a piazza San Silvestro a Roma. I manifestanti bloccati dagli… - LifeJoining : RT @GiancarloDeRisi: Tensioni tra polizia e i lavoratori Alitalia in protesta a piazza San Silvestro a Roma. I manifestanti bloccati dagli… - fisco24_info : Alitalia, protesta a Palazzo Chigi: hostess con catene ai polsi: I dipendenti protestano contro il piano Ita: 'Alit… -