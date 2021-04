Un modo facile, sano, veloce e (soprattutto) gustoso per cucinare il salmone (Di martedì 27 aprile 2021) TRANCI DI salmone ALL’ARANCIA ROSSAPreparazione: 20 minutiCalorie: 348 Kcal a porzione INGREDIENTI PER 4 PERSONE: 4 tranci di salmone gia? puliti (circa 500 g) 2 arance rosse 40 g di burro 1?2 bicchiere di vino bianco mezzo cucchiaio di olio extravergine di oliva sale Procedimento Estraete il succo delle arance e fatelo scaldare in un padellino con il burro. Quando iniziera? a bollire sfumate con il vino bianco e fate ridurre. Tagliate a cubotti i tranci di salmone (circa 2 o 3 cm di lato) e spadellateli con l’olio extravergine di oliva. Quando il salmone avra? preso colore, bagnate con uno o due cucchiai di salsa di arancia e proseguite la cottura per altri 7-8 minuti. Servite accompagnando con la salsa rimasta. Leggi anche › Insalata ... Leggi su iodonna (Di martedì 27 aprile 2021) TRANCI DIALL’ARANCIA ROSSAPreparazione: 20 minutiCalorie: 348 Kcal a porzione INGREDIENTI PER 4 PERSONE: 4 tranci digia? puliti (circa 500 g) 2 arance rosse 40 g di burro 1?2 bicchiere di vino bianco mezzo cucchiaio di olio extravergine di oliva sale Procedimento Estraete il succo delle arance e fatelo scaldare in un padellino con il burro. Quando iniziera? a bollire sfumate con il vino bianco e fate ridurre. Tagliate a cubotti i tranci di(circa 2 o 3 cm di lato) e spadellateli con l’olio extravergine di oliva. Quando ilavra? preso colore, bagnate con uno o due cucchiai di salsa di arancia e proseguite la cottura per altri 7-8 minuti. Servite accompagnando con la salsa rimasta. Leggi anche › Insalata ...

