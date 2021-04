Traffico Roma del 27-04-2021 ore 15:30 (Di martedì 27 aprile 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio per ritrovarti dal redazione in studio Daniele guerrisi sulla via Flaminia Ci sono code in uscita dalla città da via di Grottarossa fino al raccordo sulla tangenziale verso San Giovanni rallentamenti da Corso Francia la Salaria poi a seguire code per lavori dalla Salaria fino a via della Batteria Nomentana alla Trionfale Traffico rallentato su via Sebastiano Vinci via Cesare Lombroso 3 via Eugenio di Mattei & via di Torrevecchia In quest’ultima direzione nel rione Prati incidente segnalato sul Lungotevere dei Mellini sulla rampa d’uscita per Piazza della Libertà Ci sono rallentamenti e conseguenti anche su via Cola di Rienzo sempre sul lungotevere rallentamenti e code per Traffico intenso da Corso Vittorio Emanuele sino al ponte Umberto Primo verso Piazza del Popolo sul raccordo in carreggiata ... Leggi su romadailynews (Di martedì 27 aprile 2021) LuceverdeBuon pomeriggio per ritrovarti dal redazione in studio Daniele guerrisi sulla via Flaminia Ci sono code in uscita dalla città da via di Grottarossa fino al raccordo sulla tangenziale verso San Giovanni rallentamenti da Corso Francia la Salaria poi a seguire code per lavori dalla Salaria fino a via della Batteria Nomentana alla Trionfalerallentato su via Sebastiano Vinci via Cesare Lombroso 3 via Eugenio di Mattei & via di Torrevecchia In quest’ultima direzione nel rione Prati incidente segnalato sul Lungotevere dei Mellini sulla rampa d’uscita per Piazza della Libertà Ci sono rallentamenti e conseguenti anche su via Cola di Rienzo sempre sul lungotevere rallentamenti e code perintenso da Corso Vittorio Emanuele sino al ponte Umberto Primo verso Piazza del Popolo sul raccordo in carreggiata ...

