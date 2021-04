Topolino presenta Almanacco Topolino!

Leggi su quotidianpost

(Di martedì 27 aprile 2021). Tante storie, tanti personaggi e tanto divertimento con il ritorno di un titolo che ha fatto la storia del fumetto in Italia. In ogni numero diuna ricca selezione di storie inedite dall’estero e dei grandi maestri Disney. Un grande ritorno nelle edicole e fumetterie d’Italia:! A partire da mercoledì 28 aprile, ogni due mesi, Panini Comics propone uno dei titoli che hanno caratterizzato la storia del fumetto appassionando tantissimi lettori, una raccolta di storie per veri collezionisti con gli eroi più in vista di Topolinia e Paperopoli che si incontrano e intrecciano, ospitando amici (e anche nemici!) che raramente si trovano in altre raccolte a fumetti. Il primo numero ...