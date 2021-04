Smaltimento illecito | abbandono di rifiuti e abusivismo | denunciate due persone

Leggi su anteprima24

(Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMontecorvino Rovella (Sa) – Nell’ambito dei normali controlli del territorio, la Guardia di Finanza di Salerno ha sequestrato due aziende agricole, denunciando i titolari per gravi violazioni alla normativa ambientale. Gli interventi delle Fiamme Gialle della 1a Compagnia hanno avuto luogo a Montecorvino Rovella (SA), presso le sedi di due imprese del settore caseario. In una prima occasione, in prossimità del complesso aziendale, i militari hanno notato degli scarichi sospetti, accertando con un apposito sopralluogo la provenienza da una rete di caditoie e di pozzetti ricavati in diversi punti dell’area (sia all’interno che all’esterno), attraverso i quali i reflui venivano sversati in canali adiacenti, per poi sfociare, a loro volta, nei corsi d’acqua limitrofi. Nel prosieguo dell’ispezione, è inoltre emerso che le varie strutture destinate a ricovero degli ...