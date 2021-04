Riad e Teheran si parlano È impossibile un accordo?

Riad e Teheran si parlano. È (im)possibile un accordo? (Di martedì 27 aprile 2021) Il primo a scriverne è stato il Financial Times il 9 aprile: Arabia Saudita e Iran si parlano. Delegazioni delle rispettive intelligence si sono incontrate a Baghdad: un faccia a faccia (non così inusuale, sebbene la rottura definitiva delle relazioni diplomatiche risalga al 2016) con uno scenario ibrido. Da un lato l’Iraq è uno dei centri di diffusione delle dinamiche regionali che i Pasdaran muovono attraverso le milizie sciite come operazioni di influenza e politica estera aggressiva; dall’altro c’è un primo ministro pragmatico che intende sganciarsi dal peso che le milizie rappresentano, dall’influenza dell’Iran, e intende dialogare con tutti. Mustafa al-Kadhimi sa perfettamente che Riad è un ottimo partner (economico e politico), ha un buon rapporto col factotum de regno, Mohamed bin Salman, e valuta lo scenario pensandolo in vista delle elezioni ... Leggi su formiche (Di martedì 27 aprile 2021) Il primo a scriverne è stato il Financial Times il 9 aprile: Arabia Saudita e Iran si. Delegazioni delle rispettive intelligence si sono incontrate a Baghdad: un faccia a faccia (non così inusuale, sebbene la rottura definitiva delle relazioni diplomatiche risalga al 2016) con uno scenario ibrido. Da un lato l’Iraq è uno dei centri di diffusione delle dinamiche regionali che i Pasdaran muovono attraverso le milizie sciite come operazioni di influenza e politica estera aggressiva; dall’altro c’è un primo ministro pragmatico che intende sganciarsi dal peso che le milizie rappresentano, dall’influenza dell’Iran, e intende dialogare con tutti. Mustafa al-Kadhimi sa perfettamente cheè un ottimo partner (economico e politico), ha un buon rapporto col factotum de regno, Mohamed bin Salman, e valuta lo scenario pensandolo in vista delle elezioni ...

