Rapina in autogrill a Nocera Superiore | preso l’autore

Leggi su anteprima24

(Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – È ritenuto il responsabile dellaeffettuata nella notte del tre marzo scorso nel barAlfaterna Ovest al km 40 dell’Autostrada A / 3 NA-SA, nel Comune diil 40enne sottoposto ad un’ordinanza impositiva della misura cautelare personale dell’obbligo dimora emessa dal Tribunale diInferiore. Le serrate indagini svolte da personale in servizio presso la Sottosezione di Angri della Polizia Stradale, coordinato dal Sostituto Procuratore Dott.ssa Donatella Diana e dal Procuratore della Repubblica diInferiore Dott. Antonio Centore, hanno portato in tempi celeri all’individuazione deltore, impedendo in tal modo la commissione di ulteriori delitti della indole, come ...