Per voi i miei travagli corsari (Di mercoledì 28 aprile 2021) Come scrittore, nel mio rapporto con ciò che succedeva fuori di me, mi sono sempre tirato per la giacca da due direzioni. La prima segue l'istinto, quasi fisico prima ancora che intellettuale, di scrivere di getto i miei pensieri su ciò che vedo. È un istinto che mi fa portare la mano alla pistola, così si può dire: tiro fuori l'agendina, prendo nota, do forma a pensieri, ipotesi di frasi, trascrivo nomi e numeri come li vedo. La mia agenda … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

