Per i vaccinati dovrebbero esserci regole diverse? (Di martedì 27 aprile 2021) Tra mascherine obbligatorie, tamponi di screening e possibilità di viaggiare, la questione di quali misure di contenimento rimuovere per chi ha già ricevuto il vaccino è dibattuta, anche per ragioni non strettamente scientifiche. Ecco un po' di elementi da tenere in conto, dai diversi punti di vista (foto: Stefano Ciociola/Unsplash)Sgomberiamo subito il campo dagli equivoci: a oggi, per quanto prevedono le norme in vigore in Italia, essere vaccinati o meno per Covid-19 non fa alcuna differenza dal punto di vista degli obblighi da rispettare e delle procedure di contenimento, fatta eccezione per la questione green pass per gli spostamenti che coinvolgono regioni arancioni o rosse. Il tema del differenziare le regole a seconda dello stato vaccinale delle persone, però, inizia a farsi pressante e importante, e lo sarà sempre più mano a mano che la quota ...

