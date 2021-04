Oroscopo Maggio | Leone

(Di martedì 27 aprile 2021) Life&People.it 23 luglio – 22 agosto Il seme della zizzania è simile a quello del frumento ma la farina prodotta dalla sua spiga, che si confonde fra i cereali e danneggia le coltivazioni, è tossica. Per questo “seminar zizzania” significa a creare subdolamente ostilità fra le persone. Il mese diti offre la possibilità di seminare nuovi progetti, sia personali che professionali. Al bando faciloneria e ingenuità: impegnati a selezionare i semi con occhio critico e mano veloce. Non importa se ne rimarranno pochi: eliminata la zizzania, i semi sani ti assicureranno il raccolto che meriti. Rituale del mese. Componi il tuo Mantra- guida diusando queste 5 parole: chiave valore desiderio proteggere aiutare. Ricorda che il mantra deve essere scritto in prima persona e non deve contenere negazioni. Se ti fa piacere, condividilo nei ...

