Milano dice addio a Milva, oggi la camera ardente al Piccolo Teatro (Di martedì 27 aprile 2021) Ciao Milva, Milano è pronta a stringerti nell'ultimo abbraccio. Stamattina 'la pantera', 'la rossa', al secolo Maria Ilva Biolcati, morta sabato a 81 anni a Milano, sarà nel 'suo' Piccolo Teatro per ... Leggi su leggo (Di martedì 27 aprile 2021) Ciaoè pronta a stringerti nell'ultimo abbraccio. Stamattina 'la pantera', 'la rossa', al secolo Maria Ilva Biolcati, morta sabato a 81 anni a, sarà nel 'suo'per ...

Advertising

fattoquotidiano : IL GIUDICE SCROCCONE Conti non saldati per decine di migliaia di euro. I ristoratori: 'Viene con i colleghi, dice a… - bioccolo : RT @_sandruzzo: @bioccolo @brrivv1 In metro a Milano tutti (quasi) indossano la mascherina e ATM dice che l'aria del treno viene cambiata c… - doluccia16 : @rob_milano Si dice anche questo, ma poi pare che non sia vero e che la multa l'hanno fatta a tutti e chiuso il bar… - _sandruzzo : @bioccolo @brrivv1 In metro a Milano tutti (quasi) indossano la mascherina e ATM dice che l'aria del treno viene ca… - ToreDeriu : @marifcinter Lo ricordo in sala stampa a Milano che parlava di arbitri troppo decisi... oggi dice che bisogna accettare ?? -