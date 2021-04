Mediaset offre i calumet di pace a Vivendi (Di martedì 27 aprile 2021) Mediaset-Vivendi, pace in Olanda MF – Milano Finanza, pagina 21, di Achille Milanesi. Mediaset va ad Amsterdam. E a Canossa. Il gruppo tv che fa riferimento a Fininvest, la holding dei Berlusconi, depone l’ascia di guerra con il socio (28,8%) Vivendi e, dopo le vicissitudini legali della scorsa settimana, cambia decisamente la sua strategia. Abbracciando la linea soft del dialogo portata avanti dal capo-azienda, Pier Silvio Berlusconi (condivisa soprattutto nell’ultimo periodo anche dal cfo Marco Giordani), e di fatto ponendo uno stop alla guerra giudiziaria sostenuta e portata avanti dall’avvocato Niccolò Ghedini, anche legale di fiducia di Silvio Berlusconi, il Biscione cancella l’opzione statutaria del voto maggiorato, anche in seguito alla decisione del Tribunale di Milano di venerdì scorso. ... Leggi su tvzoom (Di martedì 27 aprile 2021)in Olanda MF – Milano Finanza, pagina 21, di Achille Milanesi.va ad Amsterdam. E a Canossa. Il gruppo tv che fa riferimento a Fininvest, la holding dei Berlusconi, depone l’ascia di guerra con il socio (28,8%)e, dopo le vicissitudini legali della scorsa settimana, cambia decisamente la sua strategia. Abbracciando la linea soft del dialogo portata avanti dal capo-azienda, Pier Silvio Berlusconi (condivisa soprattutto nell’ultimo periodo anche dal cfo Marco Giordani), e di fatto ponendo uno stop alla guerra giudiziaria sostenuta e portata avanti dall’avvocato Niccolò Ghedini, anche legale di fiducia di Silvio Berlusconi, il Biscione cancella l’opzione statutaria del voto maggiorato, anche in seguito alla decisione del Tribunale di Milano di venerdì scorso. ...

Advertising

tvzoomitalia : Mediaset offre i calumet di pace a Vivendi @QuiMediaset_it @vivendi - FraLauricella : RT @FraLauricella: In uno dei programmi più #trash storia della #tv non poteva mancare #zorzi, il volto nuovo della tv spazzatura, a cui #… - FraLauricella : In uno dei programmi più #trash storia della #tv non poteva mancare #zorzi, il volto nuovo della tv spazzatura, a… - fioreanatriello : @piersileri @MinisteroSalute @robersperanza Un test che il #campusbiomedico 'offre' in convenzione a duemila Eur e… - teresadallanto1 : RT @Cohen60210686: La Rai apre tante porte e offre molti più programmi e tanti volti nuovi, al contrario di Mediaset che propone da na vita… -