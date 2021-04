Mark Webber commenta il ritorno in F1 di Alonso

(Di martedì 27 aprile 2021) Fernandoè tornato sulle piste di Formula Uno dopo essersi fermato per due anni. Il pilota campione del mondo 2005 e 2006, ha bisogno di un po’ di tempo per “ingranare” di nuovo. Deve conoscere bene la macchina che guida e allenarsi per ottenere buoni risultati. Ad Imola lo spagnolo si è classificato undicesimo. L’amicohato ildiin Formula Uno. Alfa Romeo al GP del Portogallo e di Spagna: Iberian back-to-back: “Fernando? Sono un suo grande tifoso” L’ex pilota australiano Maxè un amico di vecchia data di Fernando, ora impegnato con la scuderia Alpine.hato il...

Sembra ormai diventato un appuntamento settimanale, manon si stanca a parlare di Sebastian Vettel . A volte criticandolo , altre difendendolo, dando sempre l'impressione di giudicare la situazione del tedesco in maniera neutra, priva di ..., buon amico di Alonso, ha espresso alcuni dubbi sul suo rientro in Formula 1, e ha confermato i propri timori che questa decisione possa rivelarsi errata, specie dopo averlo visto in ...Fernando Alonso potrebbe non essere più veloce e coraggioso come all'inizio della carriera: questa l'opinione di Mark Webber, che ha detto al giornale sporti ...Compagni di squadra dal 2009 al 2013 in Red Bull Racing, il rapporto da vicini di box non è mai stato semplice tra Mark Webber e Sebastian Vettel. Famosa la sfuriata del GP di Malesia 2013 quando una ...