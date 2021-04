Libia e Sahel, la strategia europea è miope. Cose ne pensano Draghi e Letta? (Di martedì 27 aprile 2021) Giorni e settimane intense quelle che stiamo vivendo politicamente sul fronte africano, nella definizione dei nuovi obiettivi di Europa e Italia in Sahel e in Libia. Proprio la scorsa settimana, sono state pubblicate le conclusioni del Consiglio europeo sulla strategia integrata per il Sahel. Un’area dell’Africa che da anni è attraversata da una gravissima crisi umanitaria innescata dagli effetti del cambiamento climatico e dai conflitti in corso. Ebbene, per quanto la strategia europea presenti alcuni punti positivi, appare al momento come un insieme sconnesso di indirizzi. In teoria si guarda alla governance, alla tutela dei diritti umani e allo spazio di partecipazione civile, ma in realtà si affronta la crisi con un approccio che mira più alla securizzazione dell’area e al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) Giorni e settimane intense quelle che stiamo vivendo politicamente sul fronte africano, nella definizione dei nuovi obiettivi di Europa e Italia ine in. Proprio la scorsa settimana, sono state pubblicate le conclusioni del Consiglio europeo sullaintegrata per il. Un’area dell’Africa che da anni è attraversata da una gravissima crisi umanitaria innescata dagli effetti del cambiamento climatico e dai conflitti in corso. Ebbene, per quanto lapresenti alcuni punti positivi, appare al momento come un insieme sconnesso di indirizzi. In teoria si guarda alla governance, alla tutela dei diritti umani e allo spazio di partecipazione civile, ma in realtà si affronta la crisi con un approccio che mira più alla securizzazione dell’area e al ...

