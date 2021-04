Italia, ad aprile aumenta la fiducia di consumatori e imprese (Di martedì 27 aprile 2021) (Teleborsa) – Ad aprile il clima di fiducia delle imprese aumenta per il quinto mese consecutivo, anche se il dato è inferiore ai livelli pre-pandemia, mentre torna ad aumentare l’indice di fiducia dei consumatori, dopo il deterioramento registrato nel mese di marzo, grazie sia alle aspettative sulla situazione economica del paese che su quella familiare. In particolare, rileva l’Istat, l’indice della fiducia dei consumatori passa da 100,9 a 102,3, mentre l’indice composito del clima di fiducia delle imprese aumenta da 94,2 a 97,3. Tutte le componenti dell’indice di fiducia dei consumatori sono in aumento, evidenzia l’istituto di statistica. Il clima ... Leggi su quifinanza (Di martedì 27 aprile 2021) (Teleborsa) – Adil clima didelleper il quinto mese consecutivo, anche se il dato è inferiore ai livelli pre-pandemia, mentre torna adre l’indice didei, dopo il deterioramento registrato nel mese di marzo, grazie sia alle aspettative sulla situazione economica del paese che su quella familiare. In particolare, rileva l’Istat, l’indice delladeipassa da 100,9 a 102,3, mentre l’indice composito del clima didelleda 94,2 a 97,3. Tutte le componenti dell’indice dideisono in aumento, evidenzia l’istituto di statistica. Il clima ...

