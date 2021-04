iOS: disponibile il supporto per i controller PS5 e Xbox Series X (Di martedì 27 aprile 2021) disponibile l’aggiornamento 14.5 di iOS che introduce il supporto per i controller di PS5 e Xbox Series X e S su iPhone e iPad L’aggiornamento 14.5 di iOS ha aggiunto il supporto nativo per i controller PS5 e Xbox Series X e S su iPhone e iPad. disponibile da oggi, l’update 14.5 è un’importante aggiunta al sistema operativo per dispositivi mobile della casa di Cupertino. Oltre a quanto detto, l’aggiornamento mira a rendere trasparente il tracciamento da parte delle app (il che significa che le app ora necessitano dell’autorizzazione espressa per tenere traccia dei dati dell’utente). Inoltre, ci sarà anche una soluzione alternativa per lo sblocco facciale dei dispositivi per coloro che indossano mascherine, nuove ... Leggi su tuttotek (Di martedì 27 aprile 2021)l’aggiornamento 14.5 di iOS che introduce ilper idi PS5 eX e S su iPhone e iPad L’aggiornamento 14.5 di iOS ha aggiunto ilnativo per iPS5 eX e S su iPhone e iPad.da oggi, l’update 14.5 è un’importante aggiunta al sistema operativo per dispositivi mobile della casa di Cupertino. Oltre a quanto detto, l’aggiornamento mira a rendere trasparente il tracciamento da parte delle app (il che significa che le app ora necessitano dell’autorizzazione espressa per tenere traccia dei dati dell’utente). Inoltre, ci sarà anche una soluzione alternativa per lo sblocco facciale dei dispositivi per coloro che indossano mascherine, nuove ...

Advertising

tuttoteKit : #IOS: disponibile il supporto per i controller #PS5 e Xbox Series X #DualSense #IPad #IPhone #XboxSeriesS… - AppleEducate : RT @Vittorino1806: Con iOS 14.5, Apple ha reso disponibile un nuovo set di playlist, su 'Apple Music', con le 25 canzoni più ascoltate in p… - Vittorino1806 : Con iOS 14.5, Apple ha reso disponibile un nuovo set di playlist, su 'Apple Music', con le 25 canzoni più ascoltate… - wuombley : Just Liked on YouTube: iOS 14.5 Ora Disponibile | Cosa c'è di nuovo ? - infoitscienza : App Cassa Dottori Commercialisti disponibile per Android e IoS - BitMat -