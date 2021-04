Il sindaco di Palermo lancia l’allarme per i casi di Covid in aumento

(Di martedì 27 aprile 2021) Il primo cittadino dihato un chiaro messaggio di aiuto vista la situazione del-19 in Città: i numeri sono in forte. Boom di contagi, ilOrlando: “Siamo alla vigilia di una strage” su Notizie.it.

Advertising

repubblica : Palermo, il sindaco Orlando contro i cittadini: 'State provocando una strage' - giusmo1 : Covid-19, il sindaco di Palermo contro i cittadini: 'State provocando una strage' - fanpage : Boom di contagi a Palermo nonostante la #zonarossa - LaStampaTV : VIDEO | Covid-19, il video choc del sindaco di Palermo contro i cittadini: 'State provocando una strage' - ladyrosmarino : RT @fanpage: Boom di contagi a Palermo nonostante la #zonarossa -

Ultime Notizie dalla rete : sindaco Palermo

Un breve video diffuso daldiLeoluca Orlando sottolinea la situazione di grave emergenza che sta attraversando la città die la sua provincia. Ieri, i contagi sono nuovamente schizzati oltre i 500 e ...Durissime parole deldi, Leoluca Orlando , contro chi viola la zona rossa: ' Siamo alla vigilia di una strage , non soltanto umana ma anche economica. Incoscienti fermatevi'. 27 apr ...L'assessore Sala: "E' una vergogna, bisogna garantire il diritto a una sepoltura" 09:46Incendio a Mazara, il sindaco: “Non possiamo collegare a Denise Pipitone” 09:35Tina Montinaro, 29 anni dopo: ...Il Comune spinge in questa direzione ma la decisione che sarà assunta fra stasera e domani non è affatto scontata. I dati della Protezione Civile sull'intera città Metropolitana, infatti, parlano di 2 ...