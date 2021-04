I Soliti Ignoti, Monica Leofreddi: “Non mi chiedi che intimo indosso?” (Di martedì 27 aprile 2021) Monica Leofreddi, volto noto di Rai Uno, è l’ospite di Amadeus durante la puntata del 27 aprile de “I Soliti Ignoti”. “Quando sono arrivata qua mi sono sentita a casa”, ha detto la Leofreddi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Monica Leofreddi (@MonicaLeofreddi official) La partita della bella e brava Monica L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 27 aprile 2021), volto noto di Rai Uno, è l’ospite di Amadeus durante la puntata del 27 aprile de “I”. “Quando sono arrivata qua mi sono sentita a casa”, ha detto la. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@official) La partita della bella e bravaL'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

SirDistruggere : Ieri a 'Soliti Ignoti',Rai1, a una concorrente che ha detto di aver conosciuto il marito 7 anni prima dopo che lui… - Patty0015 : @GiorgioByG Intendevo la scena del finale dei soliti ignoti... - RossellaK1 : @FratoniR Attimo di panico ai soliti ignoti: madre che non riconosce figlio ?????? - Moonlig94421095 : RT @Letizia_aaa: @MonicaLeofreddi sta giocando a “I soliti ignoti” su #Rai1 ?? Colgo l’occasione per ringraziarla perché, come tante altre p… - cryogenizeme : RT @taegisunflowr: si raga ok sono una signora di 76 anni che guarda i soliti ignoti e va a coricarsi alle 21:30 ok -